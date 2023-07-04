فصل الصيف مصدر رزق عدد من المواطنين المغاربة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

يشكل موسم فصل الصيف، مناسبة مهمة لفئة كبيرة من المجتمع المغربي، تعمل في مهن موسمية وأنواع من الخدمات التي قد لا تجد إقبالا عليها في باقي فترات السنة، وبالتالي فهي فترة مناسبة يستغلها هؤلاء لكسب مداخيل، من شأنها تحسين وضعهم المادي ولو مؤقتا.

– مهن موسمية تنعش مداخيل الفقراء

تتواجد بكل شواطئ المملكة، مساحات شاسعة تتحول الى مرابد لوقوف سيارات المصطافين، بعضها يتم كراءه من طرف اشخاص، والبعض الآخر يستغله شباب عاطل، من أجل الاستفادة من عائداته.

– أكلات خفيفة ومثلجات تسد رمق المصطافين

ينتشر بالشواطئ المغربية كل موسم صيف ، الآلاف من الشباب العاطل عن العمل أو المتمدرس في عطلة ، يمتهنون بيع الاكلات والمثلجات .

تجد العديد من هؤلاء، حفاة القدمين ، يتحركون مسافات بشكل يومي فوق رمال ساخنة، يحملون ألواح خشبية، ويهتفون بنوعية البضاعة التي يريد بيعها لرواد الشاطئ “حلويات .. طرية طرية”، واخرون يحاملون مجموعة من ألعاب بلاستيكية مملوءة بالهواء، تتثير اهتمام الأطفال .

وإلى جانب بائعي الحلوى و ألعاب الأطفال، يتوزع العشرات من ممتهني حرفة البيع الجوال فوق رمال الشواطئ، الذين يقترحون على المصطافين أشياء ومأكولات مختلفة، بعض هؤلاء أطفال قاصرين لم تمكنهم ظروفهم المعيشية من مشاركة أقرانهم لحظات الاستجمام والاستمتاع بأجواء البحر والصيف.

على طول الشواطئ تنتصب أعداد من المظلات الواقية من أشعة الشمس، وقد ثبت أصاحبها عليها لافتة مكتوب عليها “للكراء 20 درهم”، وهو سعر ينضاف إلى خدمات أخرى مرتبطة أساسا بتناول وجبة الغذاء، التي يقدمها أصحاب هذه التجهيزات لزبنائهم، بعد أن يقوموا بإعدادها في محلات مشيدة من الخشب أو القصب.

ويبقى موسم الصيف مناسبة مهمة تنعش مداخيل هذه الفئات من المجتمع، غير أن المراقبة لابد ان تستمر من الجهات المختصة، خصوصا على نوعية المأكولات التي يبيعها هؤلاء هل تصلح للاستهلاك، ولابد من حملات تحسيسية بهذا الخصوص في صفوف المصطافين او أصحاب هذه الحرف من أجل حماية الصحة العامة.

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