وزير النقل: “للمقاولات الحق في رفع أسعار تذاكر الرحلات الاستثنائية”

2023-07-04 / 16:55
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن متوسط الأثمنة المتداولة لتذاكر حافلات المسافرين، خارج الفترات الاستثنائية يكون منخفضا مقارنة مع التعريفة القصوى المحددة من طرف الإدارات وقد يصل أحيانا إلى أقل من نصف الثمن الأقصى المحدد.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه خلال فترات الذروة، التي تعرف تزايدا في الطلب فإن الأثمنة تعود إلى مستوى التعريفة للقصوى القانونية.

وبخصوص الرحلات الاسثنائية المرخص لها خلال فترة العيد، يضيف الوزير، فيخول للمقاولات الرفع بنسبة 20% من التعريفة القصوى  بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.

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‫4 تعليقات

  1. اذا كنت في المغرب فلا تستغرب. انها حكومة رجال الأعمال لا يهمها الشعب المقهور. ما يهمها هو تكديس الأرباح القانونية والغير القانونية

  2. لك الشكر الجزيل ايها الوزير لتشجيع ارتفاع التذاكر ضدا في المواطنين….. لان من يملك مجال النقل من غيركم.

  3. هده حكومة راسمالية متوحشة تدافع فقط عن اصحاب رؤوس الاموال أمتال اصحاب حافلات النقل الطرقي.لما ياسيدي الوزير لم تقوموا باداعة واشهار التسعيرة القصوى الحقيقية للنقل لكي يطلع عليها المواطن ويعرف ماله وماعليه.ولمادا لم يتطرق الوزراء السايقون لهده التسعيرة السرية المعروفة فقط من طرفكم ؟؟؟ تم اين هو الدعم المخصص لاصحاب النقل لكي تبقى التسعيرة في مكانها ؟؟ انها فعلا حكومة المال والأعمال ولا علاقة لها بمحنة المواطن

  4. منين جا هاد المصيبة قال ليك حكومة الكفاءات الله يغبر ليكم الشقف قهرتو الشعب

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