وزير النقل: “للمقاولات الحق في رفع أسعار تذاكر الرحلات الاستثنائية”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن متوسط الأثمنة المتداولة لتذاكر حافلات المسافرين، خارج الفترات الاستثنائية يكون منخفضا مقارنة مع التعريفة القصوى المحددة من طرف الإدارات وقد يصل أحيانا إلى أقل من نصف الثمن الأقصى المحدد.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه خلال فترات الذروة، التي تعرف تزايدا في الطلب فإن الأثمنة تعود إلى مستوى التعريفة للقصوى القانونية.

وبخصوص الرحلات الاسثنائية المرخص لها خلال فترة العيد، يضيف الوزير، فيخول للمقاولات الرفع بنسبة 20% من التعريفة القصوى بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.

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