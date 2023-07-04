وزير النقل: “للمقاولات الحق في رفع أسعار تذاكر الرحلات الاستثنائية”

2023-07-04 / 16:55
0
هبة بريس - الرباط

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن متوسط الأثمنة المتداولة لتذاكر حافلات المسافرين، خارج الفترات الاستثنائية يكون منخفضا مقارنة مع التعريفة القصوى المحددة من طرف الإدارات وقد يصل أحيانا إلى أقل من نصف الثمن الأقصى المحدد.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه خلال فترات الذروة، التي تعرف تزايدا في الطلب فإن الأثمنة تعود إلى مستوى التعريفة للقصوى القانونية.

وبخصوص الرحلات الاسثنائية المرخص لها خلال فترة العيد، يضيف الوزير، فيخول للمقاولات الرفع بنسبة 20% من التعريفة القصوى  بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير النقل: حوالي 900 ألف مسافر تنقلوا عبر القطارات خلال فترة عيد الأضحى

وزير النقل: حوالي 900 ألف مسافر تنقلوا عبر القطارات…

2023-07-04 / 17:25
Photo of تعليمات “شفوية” تمنع ” الصيد بالقصبة ” بمكان سياحي مهم بالريف المغربي

تعليمات “شفوية” تمنع ” الصيد بالقصبة ” بمكان سياحي…

2023-07-04 / 17:18
Photo of تارودانت: انفجار شاحنة محملة بقنينات الغاز ولا خسائر في الأرواح

تارودانت: انفجار شاحنة محملة بقنينات الغاز ولا خسائر في…

2023-07-04 / 17:04
Photo of وزير النقل: “600 ألف مواطن تنقلوا عبر حافلات المسافرين خلال فترة عيد الأضحى”

وزير النقل: “600 ألف مواطن تنقلوا عبر حافلات المسافرين…

2023-07-04 / 16:40
Photo of استثناء اقليم شفشاون من احداث شركة للنقل المدرسي يُسائل العدالة المجالية بمجلس جهة طنجة

استثناء اقليم شفشاون من احداث شركة للنقل المدرسي يُسائل…

2023-07-04 / 16:07
Photo of الرباط: سيدة تفجر فضيحة وجود “مشعوذ” بحمام شعبي

الرباط: سيدة تفجر فضيحة وجود “مشعوذ” بحمام شعبي

2023-07-04 / 14:17
Photo of المنصوري ترد على واقعة “براريك الخميسات” و توضح استراتيجية محاربة دور الصفيح

المنصوري ترد على واقعة “براريك الخميسات” و توضح استراتيجية…

2023-07-04 / 13:37
Photo of وزارة النقل و اللوجيستيك: “مراقبة أسعار التذاكر لا يندرج ضمن اختصاصاتنا”

وزارة النقل و اللوجيستيك: “مراقبة أسعار التذاكر لا يندرج…

2023-07-04 / 11:17
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-04 / 09:07
Photo of الرباط تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول الهيدروجين الأخضر

الرباط تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول الهيدروجين الأخضر

2023-07-03 / 22:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق