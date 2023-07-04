تارودانت: انفجار شاحنة محملة بقنينات الغاز ولا خسائر في الأرواح

ع اللطيف بركة - هبة بريس

إنفجرت شاحنة كبيرة كانت محملة بقنينات الغاز من الحجم الكبير، على مستوى الطريق الاقليمية على مستوى تراب جماعة أحمر لكلالشة ضواحي تارودانت بعد زوال اليوم الثلاثاء 4 يوليوز الجاري، دون تسجيل خسائر في الارواح .

إنفجار قنينات الغاز جاء نتيجة حادث اصطدام بين شاحنتين، خلف جريحين جرى نقلهما للمستشفى الإقليمي مباشرة بعد الحادثة، قبل أن تنتقل النيران الى الشاحنتين، وبدأت قنينات الغاز في انفجار قوي، خلف الخوف في صفوف من حضروا الحادثة .

وفتحت مصالح الدرك الملكي، بحث قضائي في الواقعة، فيما شرع رجال الاطفاء في إخماد ما تبقى من هيكل الشاحنتين.

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