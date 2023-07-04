استثناء اقليم شفشاون من احداث شركة للنقل المدرسي يُسائل العدالة المجالية بمجلس جهة طنجة

2023-07-04 / 16:07
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

صادق مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أمس الاثنين ، على 51 نقطة مندرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز والتي سبق تداولها خلال اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة شهر يونو الماضي .

ومن بين الاتفاقيات التي صادق عليها مجلس جهة طنجة ، تلك التي تروم محاربة الهدر المدرسي ، عبر اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وشركة التنمية الاقليمية لدعم النقل المدرسي في عدد من المناطق بالجهة ، باستثناء اقليم شفشاون وهي النقطة التي كانت محط انتقاد فاعلين سياسيين بالاقليم .

عبد الحي الطيار ، عضو الامانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة ومجلسها الوطني، قال في تصريح لهبة بريس ، إن استثناء اقليم شفشاون من الاتفاقيات التي صادق عليها مجلس طنجة- تطوان الحسيمة، في دورته العادية لشهر يوليوز، والمتعلقة باحداث شركة للنقل المدرسي ، بفعل فاعل ونتاج لصمت يروم خدمة مصالح ذاتية.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته ، ان الاقليم بحاجة ماسة لاحداث شركة للنقل المدرسي ،حيث كان ينتظر منها أن تقوم بأدوار فعالة بما يمكن من محاربة ظاهرة الهدر المدرسي التي تعد من اولويات سياسة اعداد التراب الوطني سيما توجهاتها الكبرى واختياراتها المجالية .

وتساءل الطيار حول دور ممثلي الاقليم بالجهة خلال مراحل الترافع والتداول حول هذا المشروع الذي لطالما كان محط نقاشاتهم ومرافاعاتهم داخل اجتماعاتهم احتضنها مقر عمالة اقليم شفشاون .

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