سلطنة عمان تعبر عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة

2023-07-04 / 15:43
1
هبة بريس

أكدت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء بالرباط، تأييدها للوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، هي الأساس لحل قضية الصحراء المغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجدد الجانب العماني “دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأكد في هذا الإطار مساندته لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي”.

كما عبر عن تقديره لـ”حكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية”.

وثمن الجانب العماني، حسب البيان، الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهوده الدؤوبة في تثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الإفريقية.

كما نوه الجانب المغربي بالدور المتميز الذي تضطلع به سلطنة عمان، تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسلم في محيطها الإقليمي والدولي.

من جهة أخرى، شدد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية العمل العربي المشترك، مؤكدين حق الدول العربية في الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية.

وتابع أن الجانبين أعربا، في هذا الصدد، عن أملهما في أن تجد الأزمات التي تعاني منها عدة دول عربية شقيقة حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية، وفقا للقرارات الأممية والدولية ذات الصلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة العربية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك في حماية الأقصى

الجامعة العربية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك…

2023-07-04 / 16:21
Photo of سانشيز: العلاقات مع المغرب تكتسي أهمية جوهرية

سانشيز: العلاقات مع المغرب تكتسي أهمية جوهرية

2023-07-04 / 15:31
Photo of التصويت بالإجماع بإعفاء رشيد الفايق من عضوية مجلس جهة فاس مكناس

التصويت بالإجماع بإعفاء رشيد الفايق من عضوية مجلس جهة…

2023-07-04 / 15:00
Photo of الملك مبرقا بايدن: “مرتاحون للخطى الثابتة التي تسير عليها العلاقات بين بلدينا”

الملك مبرقا بايدن: “مرتاحون للخطى الثابتة التي تسير عليها…

2023-07-04 / 12:29
Photo of لفتيت للحموني: “مصالح قيادة تزارين تؤدي مهامها في ظروف عادية و جيدة”

لفتيت للحموني: “مصالح قيادة تزارين تؤدي مهامها في ظروف…

2023-07-04 / 12:16
Photo of المغرب-كازاخستان: توقيع اتفاقية توأمة بين الرباط و أستانا

المغرب-كازاخستان: توقيع اتفاقية توأمة بين الرباط و أستانا

2023-07-03 / 22:38
Photo of حزب الحركة الشعبية يدين حرق المصحف الشريف ويثمن موقف المغرب الرسمي

حزب الحركة الشعبية يدين حرق المصحف الشريف ويثمن موقف…

2023-07-03 / 17:49
Photo of المنصوري: “نعمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر للسكن”

المنصوري: “نعمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر…

2023-07-03 / 16:19
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2023-07-03 / 13:03
Photo of كوهين: إسرائيل ستقرر بشأن اعترافها بمغربية الصحراء في منتدى النقب

كوهين: إسرائيل ستقرر بشأن اعترافها بمغربية الصحراء في منتدى…

2023-07-03 / 12:06

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق