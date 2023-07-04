هاشم البسطاوي :” الأمازيغيون بريئون من كرنفال بوجلود”

نجلاء مزيان: هبة بريس

انتقد الفنان المعتزل هاشم البسطاوي كرنفال بوجلود، بسبب لجوء العديد من الأشخاص المشاركين إلى التشبه بالنساء حسب تعبيره.

و قال البسطاوي عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستقرام:” تا آش من تراث؟ وقتاش كانوا الرجال كيديرو العكر فالتراث، تا آش من تراث، حنا مقاتلين مع الشيخات والتبرج الله يعفو على العيالات وعلى خوتنا و والدينا ويعفو على الجميع، حتا رجال نبقاو نتقاتلو معاهم تقولي التراث”.

وواصل قائلا: “مطولين الشعر حتى أنتوما وبريكات والعكورات وتقولي تراث.. الأمازيغ كيتبرؤو من هاذ شي وكنعرفو خوتنا أمازيغ وعشرانا أمازيغ بريئين من هاذ التخربيق هذا” .

وأضاف: “ما تبقاش تقولي تراث ماشي رجلة هاذيك العكر والصباغة ما شي رجلة، كانو شحال هاذي كيديرو غير شوية البطانة ويخلعو دراري الصغار.. هداك شي ديال الصباغة والظفار ديال العيالات فديورهم.. ما تخربقوناش ومتخربقوش لينا الدراري صغار مسلمين طالعين رجال حارين “.

جدير بالذكر أن مهرجان بوجلود أو بيلماون هو مهرجان فلكلوري تراثي مغربي أمازيغي يقام سنويا بمناسبة عيد الأضحى في مدينة أكادير، حيث يقوم شخص أو أكثر بارتداء “جلود” الأضاحي، التي تم ذبحها، في العيد.

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