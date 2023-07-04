التصويت بالإجماع بإعفاء رشيد الفايق من عضوية مجلس جهة فاس مكناس

2023-07-04 / 15:00
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هبة بريس _ فاس

عقد مجلس جهة فاس-مكناس يوم أمس الإثنين 3 يوليوز الجاري، بالقاعة الكبرى لمجلس الجهة دورته العادية بحضور الكاتب العام للولاية الذي أبان عن كفاءة وخبرة عالية منذ تعيينه على هرم هذه الولاية حيث كانت ولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس في أمس الحاجة لمثل هذه الطاقات .

وعلى ضوء جدول أعمال هذه الدورة صوت المجلس بإجماع أعضائه على إعفاء رشيد الفايق المحكوم على خلفية قضية مافيا العقار بأولاد الطيب من عضوية مجلس جهة فاس- مكناس طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي الخاص بالجهات.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، قد أصدرت بتاريخ 21 يونيو 2023، حكما يقضي بالسجن النافذ ثماني سنوات نافذة في حق البرلماني رشيد الفايق بتهم الارتشاء واختلاس أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية والتصرف في أموال الغير والتفويت والغدر واستغلال النفوذ وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس لهم الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية دون الحصول على إذن، بالإضافة إلى تهم أخرى.

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‫4 تعليقات

  3. الأحكام التي تصدر في حق المختلسين تتعلق بالسجن .
    و لكن فيما يخص الغرامات تكون محتشمة جدا : الواحد مختلس مليار و الحكم بالغرامة 50 ألف درهم ! إوا هذا خاصو يزغرد بعد النطق بالحكم . شويا ديال احترام عقول المغاربة . المغاربة ماشي كوانب

  4. لو كنت قاضيا متخصص في جرائم الاموال، لتم الحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذة بالإضافة إلى استرجاع الأموال العامة المسروق والحجز على ممالكاته او التي نسبها إلى غيره. تبا لهذا الحكم الغير العادل.لانه سيشجع المسؤولين إلى اختلاس المزيد من المال العام الحرام.

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