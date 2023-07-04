كيف يمكن الحصول على معلومات الحسابات البنكية للمتوفين؟ بنك المغرب يوضح

هبة بريس

أصدر بنك المغرب حديثا العدد العاشر من سلسلة الكتيبات الإرشادية “معلومات مفيدة”، الذي خصصه لـ”إجراءات الحصول لدى بنك المغرب على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمتوفين”.

وفي هذا العدد الجديد، يوضح البنك المركزي عملية إيداع الطلب من طرف الورثة ويقدم المسار الذي يتعين على الورثة والموصى لهم اتباعه للحصول على معلومات بخصوص الحسابات البنكية للشخص المتوفى.

1 ـ من يحق له القيام بهذه الإجراءات لدى بنك المغرب؟

يحق القيام بهذه الإجراءات لدى بنك المغرب لكل من الوريث استناداً إلى رسم الإراثة الذي يشير إلى اسمه، والموصى له شريطة تقديم عقد الوصية الذي يشير إلى اسمه. وأخيرا الوكيل، بالاستناد إلى توكيل مقدم من أحد الورثة.

ومن أجل تفادي تنقل جميع الورثة، بمقدور أحدهم القيام بجميع الإجراءات بالنيابة عنهم.

2 ـ متى يتعين اللجوء إلى بنك المغرب للحصول على جرد للحسابات البنكية الخاصة بالشخص المتوفى؟

يمكن اللجوء إلى بنك المغرب لهذا الغرض في حالتين؛ الأولى، إن لم يكن للورثة علم بوجود حسابات مفتوحة باسم الشخص المتوفى، والثانية، في حال عدم تأكد الورثة من شمولية المعلومات التي يملكونها بخصوص الحسابات البنكية المفتوحة باسم الشخص المتوفى.

وفي كلتا الحالتين، لا يملك بنك المغرب تفاصيل عن الرصيد أو العمليات التي أجريت في الحسابات البنكية المفتوحة لدى الأبناك، ولا يقدم كشوفات الحسابات التي تحتفظ بها البنوك باسم المتوفى.

وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على المعلومات مضمون بموجب القانون ولا يستدعي اللجوء إلى القضاء. كما أن بنك المغرب يعالج الطلبات مجانا.

3 ـ ما هي الوثائق التي يتعين الإدلاء بها للشروع في الإجراءات؟

للحصول على جرد للحسابات البنكية المفتوحة في اسم الشخص المتوفى، يقدم صاحب الطلب المعلومات التالية:

ـ تحميل الاستمارة وملؤها من الموقع الإلكتروني لبنك المغرب: www.bkam.ma . الاستمارة متاحة أيضاً بمقرات بنك المغرب.

ـ رسم الإراثة أو عقد الوصية، أو الوكالة في حالة قدِّمَ الطلب من طرف شخص ُموكَّل له؛

ـ نسخة من الوثيقة التعريفية الخاصة بالشخص المتوفى أو رقمها؛

ـ نسخة من الوثيقة التعريفية الخاصة بالوارث أو الوكيل أو الموصى له.

4 ـ كيف يتم إيداع الطلب ؟

يمكن التنقل إلى أقرب وكالة لبنك المغرب مصحوباً بالوثائق المطلوبة (الوثيقة الأصلية مرفقة بنسخة منها)، أو عبر البريد (إرسال طلب مرفق بنسخ الوثائق المطلوبة إلى العنوان التالي: “بنك المغرب، مديرية الشبكة والتواجد الميداني، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط”).

يصدر بنك المغرب إشعاراً بالاستلام، تَرِد فيه الوثائق الناقصة عند الاقتضاء، ويعالج الطلب في أجل لا يتعدى 5 أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام جميع الوثائق المطلوبة.

وتتم الإجابة على الطلبات عن طريق تسليم الجواب لصاحب الطلب شخصيا بوكالة بنك المغرب أو الفرع الذي يختاره، أو عبر البريد إلى العنوان المحدد أعلاه، فقط في الحالة التي انتقل فيها صاحب الطلب إلى وكالة بنك المغرب عند الإيداع.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1