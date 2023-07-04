الجديدة تهتز على وقع مصرع 3 أطفال غرقا في صهريج لمياه السقي

أحمد مصباح – الجديدة

قضى، أمس الاثنين، 3 أطفال في عمر الزهور نحبهم إثر غرقهم في صهريج لمياه السقي، بإحدى الدواوير الخاضعة لنفوذ دائرة أزمور، بتراب إقليم الجديدة.

وفي تفاصيل النازلة التراجيدية، التي اهتز على وقعها الرأي العام، في رابع يوم بعيد عيد الأضحى، فإن 3 أطفال من أسرة واحدة، تتراوح أعمارهم ما بين 7و12 سنة، قدموا من مدينة الدارالبيضاء، إلى إقليم الجديدة، لقضاء عطلة عيد الأضحى؛ حيث توجهوا، مساء أمس الاثنين، دون علم ذويهم، للاستحمام في صهريج لمياه السقي، سيما أن الحر كان شديدا.. غير أنهم لقوا مصرعهم غرقا في عمق يناهز المترين.

هذا، وفور إشعارها، انتقلت السلطات المحلية والدركية، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح النازلة، حيث أجروا المعاينات والتحريات، وأحالوا جثت الهالكين على مستودع حفظ الأموات لدى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، لإخضاعها بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، تحديد أسباب الوفاة، في إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة.

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