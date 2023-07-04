تعليمات “شفوية” تمنع ” الصيد بالقصبة ” بمكان سياحي مهم بالريف المغربي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر العديد من هواة “الصيد بالقصبة” في اتصالات هاتفية ب ” هبة بريس” خصوصا الذين يزورون إقليم الناظور، بعد تعرضهم للمنع من ممارسة هوايتهم رغم توفرهم على رخصة ممضاة من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري، التي يؤطرها قرار عاملي على إقليم الناظور.

ومما زاد من استياء هواة الصيد بالقصبة بحسب تصريحاتهم للجريدة هو أن قرار ” المنع الشفوي” الذي يتلقوه من عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الشواطى، لم يعرفوا من وراءه، خصوصا أن الكثير من هؤلاء الهواة عادة ما يسألون عن مصدر هذا القرار، او من وراء منعهم من الحصول على تجديد الترخيص لهم بالصيد كما هو معمول به منذ عشرات السنين، و لا يفهم سبب عدم الترخيص و لا الجهات التي تقف وراءه، علما أن هواية الصيد بالقصبة تنعش السياحة بإقليم الناظور الذي يعاني من الهشاشة الإقتصادية، خصوصا بعد إغلاق معبر مليلية و باريوتشينو الحدوديين، و تحول آلاف المهربين إلى عاطلين، دون أن تتمكن السلطة المحلية من إيجاد حلول حقيقية لمعضلة البطالة و الفقر اللتين حلتا على منطقة كانت معروفة برواجها الإقتصادي و توفيرها لآلاف فرص الشغل لساكنة المنطقة و آلاف النازحين إليها من مختلف مناطق المملكة.

و يعلم الجميع التوجه الملكي السامي الذي راهن على الصناعة (مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط)، و السياحة عبر مشروع مارتشيكا، الذي و رغم الملايير التي استثمرت فيه، لم يعط النتائج التي تتوخاها ساكنة الإقليم على صعيد محاربة البطالة و الفقر و الهشاشة.

و من المعلوم أن آلاف هواة الصيد بالقصبة يساهمون في خلق نشاط سياحي و إقتصادي من بيع معدات الصيد و الحيوانات البحرية المخصصة للصيد و كراء منازل في القرى و المناطق الصالحة للصيد بالقصبة، مما يوفر فرص الشغل للمئات من سكان الإقليم.

و الغريب في الامر، أن الحاصلين على رخصة يؤطرها قرار عاملي، كانوا يمنعون بتعليمات شفوية من طرف عناصر القوات المساعدة من الإصطياد ليلا، تحت ذريعة وجود تعليمات فوقية، رغم أن الرخصة تنص على أن صاحبها مخول له الصيد “ليل نهار”.

فما هي وجهة نظر السلطة الاقليمية والمحلية و مختلف المسؤولين عن حراسة السواحل بالمنطقة. هل هناك أسباب معقولة فعلا للسلطة الوصية من قبيل الهجرة السرية أو نشاط تهريب غير قانوني، هل السلطة الوصية تواجه مصاعب في توفير تغطية للساحل الريفي أمام هذه الأعذار التي يتقدم بها رجال السلطة المحلية لمنع هواة الصيد الساحلي من ممارسة هوايتهم التي ينتظرونها طيلة السنة، خصوصا الأطر الوطنية المنحدرة من الريف و التي تتعطش للعودة إلى الإقليم كل عطلة صيف من أجل ممارسة هوايتها الرياضية و تنشيط الحركة السياحية بإقليم الناظور.

و ما يثير غضب أطر الإقليم كما توصلت به هبة بريس، هو السماح أو المنع حسب مزاجية عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة الحدود البحرية، و تكرار أسطوانة أن هذه منطقة حدودية ليست كباقي مناطق المغرب ؟؟.

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