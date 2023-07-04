بسبب شجارها مع إحدى السيدات.. ماغي بوغصن تتصدر الترند

القسم الفني: هبة بريس

تصدر اسم الفنانة اللبنانية، ماغي بو غصن، خلال الساعات القليلة الماضية، الترند بمنصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تتعارك مع سيدة كانت تعنف ابنها في الشارع.

ووقع خلاف بين بو غصن ووالدة الطفل على كورنيش منطقة الضبيه، حيث ظهرتا وهما تتدافعان، عندما اقتربت الممثلة لحماية الطفل من أمه.

من جهتها، أعادت الفنانة اللبنانية، ماريتا الحلاني، نشر الفيديو على حسابها بمنصة تويتر، وأرفقته بالتعليق التالي: “شي بيوجّع القلب.. ما في كلام يعبّر، الله يحمي كل أطفال العالم”.

ومن جانب آخر، عرض مؤخرا للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن الجزء الثالث من مسلسل “للموت” عبر إحدى المنصات الإلكترونية، إذ حقق نجاحا كبيرا وتفاعل واسع بين النشطاء.

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