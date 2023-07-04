المنصوري ترد على واقعة “براريك الخميسات” و توضح استراتيجية محاربة دور الصفيح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجهت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة جوابا على السؤال الكتابي للبرلمانية نادية التهامي عن فريق التقدم والإشتراكية حول مطالب تتعلق بتنفيذ مشروع البرنامج الإستعجالي لمحاربة دور الصفيح بمدينة الخميسات.

و أوضحت وزارة المنصوري بخصوص مطالب تتعلق بتنفيذ مشروع البرنامج الاستعجالي لمحاربة دور الصفيح بمدينة الخميسات، أن البرنامج العام لمعالجة السكن غير اللائق (حي السعادة و أحفور المعطي ولالة رحمة) بمدينة الخميسات، فقد بلغت تكلفته الإجمالية 282.25 مليون درهم تساهم فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب 103 مليون درهم، وبلغت نسبة تقدم الأشغال به %70.

وبخصوص التساؤلات ومطالب ساكنة هذه الأحياء موضوع السؤال، فقد تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع البرنامج وبحضور رؤساء الجمعيات ومجموعة من المنخرطين و رصدت عددا من النقاط.

بالنسبة لإخراج وإعلان لوائح المستفيدين أصحاب البراريك والمنازل الإسمنتية والبقع الفارغة، بناءا على المادة السادسة من الإتفاقية والتي تحدد مهام الشركاء، فالسلطة المحلية بمعية الجمعيات تسهر على إعداد اللوائح النهائية، وقد التزم رؤساء الجمعيات بإيداع لوائح المستفيدين بمقر الملحقات الإدارية المعنية.

و بالنسبة لقرار الهدم والذي يسلمه المجلس الجماعي إلى السلطة المحلية قصد التنفيذ، فقد تم تسليمه للمعنيين قبل البدء في عملية الهدم.

و بالنسبة للأشخاص الذين لم يتم تسليمهم قرار الهدم فعليهم تقديم شكايات للبث فيها في إطار اللجنة المحلية للتتبع، أما بخصوص شهادة التسليم فيتم تسلمها للمعنيين بالأمر بعد استيفاء الشروط وأداء المساهمات المحددة.

و بالنسبة لمصير المستفيدين الذين وقعت أراضيهم في محارم الطرقات سواءا كانت محددة في تصميم التهيئة أو التجزئة يسري عليهم ما يسري على باقي الأراضي الواقعة داخل الوعاء العقاري للجمعية المعنية، إذ أن المبدأ العام أن يساهم صاحب كل عقار بنسبة محددة للجمعية في شبكة الطرقات والمرافق العمومية (قاعدة الإسقاطات).

و بالنسبة للمرافق الخاصة مثل الحمام و المدارس الخاصة و المراكز التجارية من أجل ضمان الصحة والسلامة والولوج لسكن لائق تبقى هذه المرافق الخاصة طبقا لدفتر التحملات المصادق عليه تحت تصرف الجمعية، إما أن تسلمها لصاحب العقار المعني، أو تسلم له بقع توازي قيمة المرفق مقابل تنازل يقدمه للجمعية.

أما بالنسبة للإسقاطات، فهي تحدد حسب مساحة الوعاء العقاري وكذلك عدد المنخرطين الذين تم حصرهم من خلال البحث الاجتماعي الذي قامت به السلطة المحلية بمعية الجمعيات وعدم انخراط بعد الملاك.

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