وزارة النقل و اللوجيستيك: “مراقبة أسعار التذاكر لا يندرج ضمن اختصاصاتنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ردت وزارة النقل واللوجيستيك على سؤال كتابي وجهه عبد الصمد خناني النائب البرلماني عن فريق التقدم و الاشتراكية بخصوص ما يتعرض له المسافرون عبر بعض حافلات النقل بين المدن.

و أحاطت الوزارة علما في ردها الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن وزارة النقل واللوجيستيك تعمل جاهدة على ضبط ومراقبة حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن بشكل فعال من حيث استجابتها لمعايير السلامة الطرقية واحترامها للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، سواء على مستوى المحطات الطرقية أو على المحاور الطرقية لضمان سلامة وراحة الركاب والتقليص من عدد حوادث السير.

ولبلوغ هذه الغاية، تضيف الوزارة، فإن المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة، تعمل على السهر على تأمين استمرارية خدمات النقل العمومي للمسافرين داخل المحطات الطرقية، و السهر على ضبط ومراقبة احترام الحافلات لمواقيت الانطلاق والعبور وكذا احترام سائقيها لفترة السياقة والراحة.

مما تعمل أيضا على معاينة وزجر المخالفات التي يتم رصدها من طرف عناصر جهاز المراقبة الطرقية التابع و التنسيق مع إدارة المحطات ومختلف المتدخلين في هذا المرفق من أجل ضمان جودة الخدمات، و إخضاع الحافلات المزمع الترخيص لها استثنائيا في تدعيم الخطوط خلال فترات الأعياد والعطل إلى مراقبة حالتها الميكانيكية من طرف مصالح المراقبة الطرقية التابعة للوزارة، للتحقق من أهليتها للقيام بالعمليات النقلية، علاوة على تشديد عمليات المراقبة من طرف كل الأجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية.

وللإشارة تخضع حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن لعملية المراقبة التقنية كل ستة أشهر بهدف التحقق من أهليتها الميكانيكية للسير، ووضعيتها من حيث استجابتها لمعايير السلامة طبقا للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التطبيقية.

وفي هذا الإطار، تنكب الوزارة حاليا على إعداد مشروع برنامج للرفع من جاذبية النقل العمومي للمسافرين بين المدن ويتمحور هذا المشروع حول ثلاث مكونات رئيسية وهي الحافلة والسائق المهني والبنية التحتية، وذلك من خلال اعتماد وتنزيل الإجراءات والتدابير التالية:

بالنسبة للحافلة، إعداد برنامج لعصرنة حافلات النقل العمومي للمسافرين وتقليص متوسط سن الحافلات؛ مواكبة المقاولات النقلية من أجل تجهيز الحافلات بوسائل التكنولوجيات الحديثة لمساعدة السائق أثناء عملية السياقة.

أما بالنسبة للسائق المهني، تطوير وتأهيل منظومة التكوين وامتحانات نيل رخصة السياقة الخاصة بصنف «د»؛ إدماج التكنولوجيات الحديثة في تأطير وتكوين السائقين؛ تطوير وتأهيل منظومة الولوج إلى مهنة سائق مهني صنف الحافلات.

و بخصوص البنية التحتية، فهناك مواصلة العمل بشراكة مع وزارة الداخلية في تنفيذ برنامج الجيل الجديد من المحطات الطرقية في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في يونيو 2020 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل واللوجيستيك، والمتعلقة بدعم الجماعات الترابية لتأهيل وتطوير إدارة المحطات الطرقية.

وفي أفق تنزيل هذا المشروع، ستقوم الوزارة وفق مقاربة تشاركية مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن، بتحديد الإجراءات التنفيذية والتنظيمية المواكبة الخاصة بكيفيات وأجال دخول هذا المشروع حيز التفعيل وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويله.

وبخصوص مراقبة أسعار التذاكر ، فإن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصات هذه الوزارة، بل هو من اختصاص اللجن المحدثة لهذه الغاية تحت إشراف السلطات المحلية في العمالات والأقاليم.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6