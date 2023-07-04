اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

وفاة شخص برصاص أمن سلا

2023-07-04 / 10:25
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هبة بريس

استخدم عناصر دورية للشرطة تابعة للأمن الإقليمي بمدينة سلا أسلحتهم الوظيفية بشكل اضطراري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة عناصر الشرطة للخطر باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير معطيات البحث الأولية إلى تدخل دورية للشرطة مكونة من عناصر الأمن العمومي وفرقة مكافحة العصابات من أجل توقيف المشتبه فيه، بعد ضبطه في حالة غير طبيعية متلبسا بإحداث الفوضى بالشارع العام بقرية أولاد موسى بمدينة سلا، وبحوزته سلاحان أبيضان من الحجم الكبير، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرض موظفي الشرطة لمحاولة اعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وقد اضطر مفتش شرطة وحارس أمن من عناصر الدورية لاستعمال أسلحتهم الوظيفية وإطلاق عيارات تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه الذي وافته المنية بعد نقله للمستشفى.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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‫14 تعليقات

  5. الحل الانسب والاقرب الى المقرقبين هو اطلاق الرصاص لهلا يرحمو.ليلة العيد فتاة ثلاثينية ذهب ضحية مقرقب بدوار ميكا مكناس العزز للشرطة

  6. هناك وسائل اخرى كالرصاص المطاطي او الصقع بالكهرباء او الشباك لمثل حالات السلاح الابيض لاجبار المعتدي على الاستسلام تحية لرجال الامن على اي حال

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