مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

2023-07-04 / 10:12
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هبة بريس - وكالات

أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، الثلاثاء، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: “وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة”.

وأضافت: “هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد”.

وتابعت: “تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي”.

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