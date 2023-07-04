وزارة الثقافة: دعم مشاريع الفنون التشكيلية والبصرية بأزيد من 3.84 مليون درهم

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج الدعم في قطاع الفنون التشكيلية والبصرية برسم الدورة الأولى من سنة 2023 التي فاقت قيمتها 84ر3 ملايين درهم.

وذكر بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة وانتقاء مشاريع الدعم لقطاع الفنون التشكيلية والبصرية اجتمعت خلال الفترة ما بين 19 و24 يونيو الماضي لدراسة ملفات طلبات الدعم التي بلغت 331 ملفا، أسفرت عن دعم بقيمة 3.842.000 درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن مبالغ الدعم هذه تتوزع على مجالات الإقامات الفنية (90 ألف درهم)، وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية (مليون و395 ألف درهم)، والإبداع البصري (704 آلاف درهم)، و اقتناء الأعمال الفنية (مليون و653 ألف درهم)، فيما لم يتم دعم أي مشروع في مجال المشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية.

وضمت لجنة دراسة وانتقاء المشاريع برسم هذه الدورة برئاسة المهدي الزواق، كلا من ريم اللعبي وبوشتى الحياني ورشدي البرنوصي وعبد الحق أفندي وعبد العزيز الإدريسي ومحمد بنيعقوب ورشيدة لكحل.

وحسب البلاغ، فقد تمثلت شروط ومعايير اختيار المشاريع المحددة في دفتر التحملات أساسا في وجاهة المشروع من ناحية الجودة والابتكار والإشعاع، والجانب المهني لصاحب المشروع، والمساهمة في ترويج المنتوج التشكيلي والبصري والتعريف به، ومكانة الفنانين في الساحة الفنية وموضوع المشروع، والتنوع الثقافي والإسهام في التعريف بالإبداع الفني المغربي، وأهمية المشاريع على مستوى الخريطة الفنية الوطنية والدولية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0