بسبب مخالفات بيئية.. السلطات البرازيلية تفرض غرامة ضخمة على نيمار

هبة بريس - وكالات

غُرِمَ نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان، نيمار بمبلغ 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار) لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي، وذلك وفق ما أفادت السلطات المحلية الإثنين.

وفرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على “مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب” بحسب ما أشارت أمانة المجلس.

وتابع البيان أن “العقوبات تصل إلى أكثر من 16 مليون ريال”، وهو مبلغ حدده مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومتراً من ريو حيث يوجد قصر نجم سان جيرمان.

ومن بين “عشرات المخالفات” التي تم رصدها، أشارت السلطات إلى “القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن” وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة الى “إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن”.

وأمام نيمار 20 يوماً لاستئناف العقوبة التي تم تحديد مبلغها في بادئ الأمر بخمسة ملايين ريال، أي قرابة مليون دولار.

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