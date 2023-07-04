طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية، ومحليا بالسهول الداخلية وبجنوب المنطقة الشرقية.

ومن المرتقب أيضا تشكل سحب منخفضة نسبيا كثيفة وكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من وسط وجنوب البلاد مع تناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل منطقة سوس وبشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستكون ما بين 17 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فلن تتغير كثيرا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الوسطى، وهائجا بباقي السواحل الأطلسية.

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