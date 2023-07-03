النيران تلتهم 8.4 مليون هكتار من الغابات في كندا

2023-07-03 / 23:49
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هبة بريس

أعلنت السلطات الكندية أن حرائق الغابات دمرت 8.4 مليون هكتار من الغابات، وأن عدد بؤر الحرائق بلغ 590 بؤرة اشتعال ناشطة.

وأشار مركز حرائق الغابات الكندي إلى أنه من أصل 590 حريقا لم يتم فرض السيطرة على 289 منها، وفي أواخر يونيو الماضي كان عدد الحرائق أكثر من 420 في جميع أنحاء البلاد.

وتم رصد أكبر عدد من الحرائق في مقاطعات ألبرتا وكولومبيا البريطانية وكيبيك وأونتاريو.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام بأن ما لا يقل عن 1.8 ألف من رجال الإطفاء الأجانب من 10 دول، يشاركون في إطفاء حرائق الغابات في كندا، ومنهم رجال الإطفاء من أستراليا وإسبانيا والمكسيك والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من البلدان.

ويشارك في إطفاء الحراق كذلك عناصر القوات المسلحة الكندية. ويبلغ العدد الإجمالي من المشاركين في عمليات الإطفاء نحو 5 آلاف شخص

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