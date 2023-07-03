الرباط تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول الهيدروجين الأخضر

2023-07-03 / 22:29
3
هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الدولية للرباط أن المؤتمر الدولي الأول للهيدروجين الأخضر: الإنتاج والتخزين والتطبيق سينعقد بالرباط في الفترة من 6 إلى 8 يوليوز الجاري.

ويندرج هذا المؤتمر الدولي ، الذي ينظم تحت شعار “الهيدروجين الأخضر ، المستقبل الأخضر” ، في إطار التعاون الوثيق مع جامعة محمد الخامس وذلك في إطار مشروع البحث والتطوير “H2: PSC”.

وقال المنظمون، في بلاغ إن المؤتمر يهدف إلى جمع المهندسين والعلماء والمتخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة آخر التطورات في مجال الهيدروجين الأخضر.

ويشكل الحدث ايضا فرصة لمناقشة دمج ناقل الطاقة هذا في العديد من التطبيقات ، مثل تخزين الهيدروجين الصلب والسيارات وإنتاج الأمونيا الخضراء

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة النقل و اللوجيستيك: “مراقبة أسعار التذاكر لا يندرج ضمن اختصاصاتنا”

وزارة النقل و اللوجيستيك: “مراقبة أسعار التذاكر لا يندرج…

2023-07-04 / 11:17
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-04 / 09:07
Photo of الاستعمال المرتفع لمورد الماء بالفنادق يسائل الحكومة

الاستعمال المرتفع لمورد الماء بالفنادق يسائل الحكومة

2023-07-03 / 21:20
Photo of مجلس جهة الشرق يصادق على نقط أعمال دورة يوليوز

مجلس جهة الشرق يصادق على نقط أعمال دورة يوليوز

2023-07-03 / 20:54
Photo of أردوغان: الاضطرابات في فرنسا سببها “العنصرية والاستعمار”

أردوغان: الاضطرابات في فرنسا سببها “العنصرية والاستعمار”

2023-07-03 / 20:46
Photo of تزنيت : مأساة …شاب ينهي حياة والدته

تزنيت : مأساة …شاب ينهي حياة والدته

2023-07-03 / 20:33
Photo of رخصة السياقة المغربية تسمح لحاملها بالسياقة في 20 دولة أجنبية

رخصة السياقة المغربية تسمح لحاملها بالسياقة في 20 دولة…

2023-07-03 / 19:13
Photo of “مرصد” يطالب بتعميق الأبحاث في قضية “قاضي تطوان” ويستنكر بطئ التحقيقات

“مرصد” يطالب بتعميق الأبحاث في قضية “قاضي تطوان” ويستنكر…

2023-07-03 / 18:38
Photo of “سيناتور امريكي” يقترح ضم المغرب للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط

“سيناتور امريكي” يقترح ضم المغرب للعمليات العسكرية في الشرق…

2023-07-03 / 18:19
Photo of مزور: وسم صنع في المغرب كاين ومطبوع على كل منتوج مغربي

مزور: وسم صنع في المغرب كاين ومطبوع على كل…

2023-07-03 / 17:55

‫3 تعليقات

  1. مافهمتش دبا واش فالمغرب تانقولو الهيدروجين الأخضر و فالجزائر تايقولوليه الاوكسيجين الأخضر ، دبا شنا هو اي صحيح ؟؟؟
    المرجو الاجابة والتوضيح

  2. مافهمتش دبا واش فالمغرب تانقولو الهيدروجين الأخضر و فالجزائر تايقولوليه الاوكسيجين الأخضر ، دبا شنا هو اي صحيح ؟؟؟
    المرجو الاجابة والتوضيح

  3. كيف يمكن ان يكون أخضر، وانتم تحرقون الاخضر واليابس من اجل انتاج الهيدروجين ؟،!! تصدقون اكاذيبكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق