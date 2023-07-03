الرباط تستضيف المؤتمر الدولي الأول حول الهيدروجين الأخضر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجامعة الدولية للرباط أن المؤتمر الدولي الأول للهيدروجين الأخضر: الإنتاج والتخزين والتطبيق سينعقد بالرباط في الفترة من 6 إلى 8 يوليوز الجاري.

ويندرج هذا المؤتمر الدولي ، الذي ينظم تحت شعار “الهيدروجين الأخضر ، المستقبل الأخضر” ، في إطار التعاون الوثيق مع جامعة محمد الخامس وذلك في إطار مشروع البحث والتطوير “H2: PSC”.

وقال المنظمون، في بلاغ إن المؤتمر يهدف إلى جمع المهندسين والعلماء والمتخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة آخر التطورات في مجال الهيدروجين الأخضر.

ويشكل الحدث ايضا فرصة لمناقشة دمج ناقل الطاقة هذا في العديد من التطبيقات ، مثل تخزين الهيدروجين الصلب والسيارات وإنتاج الأمونيا الخضراء

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