السنغال: ماكي سال يعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024

2023-07-03 / 22:20
2
هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، مساء اليوم الاثنين في دكار، أنه لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024 في البلاد، واضعا حدا لحالة الترقب التي استمرت منذ عدة أشهر.

وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس الدولة خلال خطاب للأمة وجهه من قصر الجمهورية في دكار، وتم بثه على شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني السينغالية (RTS).

وقال الرئيس السنغالي ، في هذا الصدد، إن هذا القرار ” تم التفكير فيه بعناية “.

وكان ماكي سال، الذي تم انتخابه سنة 2012 وأعيد انتخابه في 2019، قد أعلن في مارس الماضي للمجلة الفرنسية “ليكسبريس” ، أن له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم الأحد 25 فبراير 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور ، بعد مراجعة عام 2016 ، ينص على أن الولاية الرئاسية تمتد لخمس سنوات ، ولم تعد سبع سنوات ، وأنه “لا يمكن لأحد شغل أكثر من ولايتين متتاليتين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة صادمة تهز الجزائر.. شخص يقت.ل زوجته وجارته ثم ينت.حر

جريمة صادمة تهز الجزائر.. شخص يقت.ل زوجته وجارته ثم…

2023-07-04 / 15:59
Photo of 7 إصابات إثر عملية مزدوجة في تل أبيب ومق.تل منفذها

7 إصابات إثر عملية مزدوجة في تل أبيب ومق.تل…

2023-07-04 / 14:00
Photo of “الناتو” يقر تمديد ولاية أمينه العام ستولتنبرغ

“الناتو” يقر تمديد ولاية أمينه العام ستولتنبرغ

2023-07-04 / 11:30
Photo of طالبان تأمر بإغلاق مراكز التجميل في أفغانستان

طالبان تأمر بإغلاق مراكز التجميل في أفغانستان

2023-07-04 / 11:10
Photo of “ميتا” تعلن عن إطلاق منافس “تويتر”

“ميتا” تعلن عن إطلاق منافس “تويتر”

2023-07-04 / 11:02
Photo of مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

2023-07-04 / 10:12
Photo of احتجاجات فرنسا.. اعتقال أزيد من 70 شخصا الليلة الماضية

احتجاجات فرنسا.. اعتقال أزيد من 70 شخصا الليلة الماضية

2023-07-04 / 09:16
Photo of النيران تلتهم 8.4 مليون هكتار من الغابات في كندا

النيران تلتهم 8.4 مليون هكتار من الغابات في كندا

2023-07-03 / 23:49
Photo of أحداث فرنسا.. الصورة الحقيقية لبلد “خارج عن السيطرة”

أحداث فرنسا.. الصورة الحقيقية لبلد “خارج عن السيطرة”

2023-07-03 / 20:01
Photo of الوزير الأول الموريتاني يقدم استقالة حكومته للرئيس الغزواني

الوزير الأول الموريتاني يقدم استقالة حكومته للرئيس الغزواني

2023-07-03 / 19:25

‫2 تعليقات

  1. أفريقيا تعشش فيها الدكتاتورية الدستور ينص على ولايتين وهو كان ينوي الترشح لثالثة كان يفكر فيها أنكم حقا ابناء الاستعمار الفرنسي المجرم تسلطتم على شعوب افريقيا هلكتمونهم هلكا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق