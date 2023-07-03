الاستعمال المرتفع لمورد الماء بالفنادق يسائل الحكومة

2023-07-03 / 21:20
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هبة بريس _ الرباط

حول ترشيد استهلاك الفنادق للماء، في ظل حالة الإجهاد المائي التي يعيشها المغرب وجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المغرب يعرف إقبالا سياحيا غير مسبوق حيث وصلت عائدات السياحة لهذه السنة 141%، مما خلف ارتياحا لدى كل المغاربة.

في المقابل نبهت عضو المجموعة النيابية، إلى أن الإقبال الكبير للسياح على زيارة المغرب له كلفته المتمثلة في الاستعمال المرتفع لمورد الماء من طرف الوحدات الفندقية، وهذا الأمر معروف في جميع بقاع العالم، وبالتالي يقتضي التفكير في وسائل وآليات لترشيد استعمال الماء، بحكم أن المغرب دخل في مرحلة الإجهاد المائي وكل استعمال غير عقلاني لهذا المورد يؤثر سلبا على حاجيات الأجيال القادمة.

وطالبت النائبة، بالكشف عن الإجراءات والوسائل التي ستتخذها وزارة السياحة لحث الفاعلين في القطاع على الاستعمال الأمثل لمورد الماء في ظل الوضعية المائية الحالية للمغرب..

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