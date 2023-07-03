رياض مزور

مزور: وسم صنع في المغرب كاين ومطبوع على كل منتوج مغربي

2023-07-03 / 17:55
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هبة بريس - الرباط

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن حماية الصناعة الوطنية هي الطموح والتنافسية، وأن تكون صناعة ناجعة قابلة للتنافسية مع كل المصنعين في العالم.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، “اليوم 86% اي 370 مليار درهم من اجمالي الصادرات هي صادرات مواد مصنعة..”، مسترسلا بالقول “اليوم كاين ناس عندهوم تعامل غير إيجابي وغير عادل مع هذه الصناعة ونحن نحمي الصناعة من هذه التعاملات عبر عدد من الاجراءات.”

وشدد الوزير بالقول على أن “وسم صنع في المغرب كاين ومطبوع على كل منتوج مغربي”، مضيفا بالقول “نحن نشتغل شخصيا معكم في هذه الإجراءات القابلة للتطوير”.

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