مزور : المغرب يطمح إلى رفع قيمة صادرات قطاع النسيج

هبة بريس _ الرباط

أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تطمح إلى رفع قيمة الصادرات المغربية في مجال صناعة النسيج إلى 50 مليار درهم، مشيرا إلى أن صادرات القطاع حققت سنة 2022 عائدات بقيمة 44 مليار درهم.

واعتبر مزور، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “مستقبل قطاع النسيج”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن قيمة الصادرات المسجلة خلال السنة الماضية تعد “قياسية”، مقارنة مع سنة 2018 التي تم خلالها تحقيق 36 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 8 ملايير درهم.

وأفاد الوزير بأن قطاع النسيج الذي يضم 1600 شركة مسجلة، حقق رقم معاملات سنة 2022، بلغ 60 مليار درهم، مبرزا أنه يتم حاليا الاشتغال على 173 مشروعا استثماريا من أجل إدماج القطاع وجعله مسايرا لمتطلبات الأسواق العالمية.

وفي معرض رده على سؤال آخر حول “تفعيل دعم برنامج المصدرين الناشئين”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قال مزور إنه يتم سنويا، بدعم من الحكومة، تأهيل فوج من المقاولين الناشئين، مشيرا إلى أن عدهم بلغ خلال السنة الماضية 40 شخصا، بينما سيتم خلال هذه السنة مواكبة 100 مقاول ناشئ.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الرقم يظل “غير كاف”، معربا عن تطلّع الوزارة إلى رفع عدد المستفيدين إلى نحو 1000 مقاول ناشئ. وكشف في هذا السياق، أن الحكومة تشتغل على برنامج جديد “تصديركم” والذي سيواكب، فضلا عن المقاولين، الناشئين، “كل فئات المصدِّرين لتقوية قدرة الصادرات بنحو 120 مليار درهم

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