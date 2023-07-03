حرم المنتخب المغربي من أولمبياد طوكيو.. 5 معلومات عن منتخب مالي خصم أشبال الأطلس في نصف النهائي

هبة بريس : رياضة

يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره المالي غدا الثلاثاء بداية من التاسعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة.

وفي هذا السياق، يقدم لكم موقع “هبة بريس” 5 معلومات عن منتخب مالي خصم أشبال الأطلس في قمة الغد :

1 – تأهل منتخب مالي إلى نصف نهائي هذه البطولة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

2 – سبق لمنتخب مالي أن أقصى المنتخب المغربي من تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2022، بعدما تعادل معه ذهابا بهدف لمثله قبل أن يفوز عليه إيابا بهدف دون رد.

3 – يمتلك منتخب مالي في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين على غرار شيخنا دومبيا، مهاجم شباب أهلي دبي الإماراتي ومامادو سانغاري، لاعب وسط سالزبورغ النمساوي وبوبكر طراوري، لاعب وولفهامبتون الإنجليزي وإبراهيما ديارا، لاعب وسط هيدرسفيلد الإنجليزي وإبراهيما سيسي، مدافع شالكة الألماني.

4 – يمتلك منتخب مالي ثاني أقوى هجوم في هذه البطولة بعدما سجل 5 أهداف خلال 3 مباريات.

5 – اعلى لاعب قيمة تسويقية في مهذا المنتخب هو بوبكار تراوري، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي بـ 5 ملايين يورو.

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