تزنيت : مأساة …شاب ينهي حياة والدته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت مصالح الدرك بسرية تزنيت، صباح اليوم الاثنين 3 يوليوز الجاري، تحت تدبير الحراسة النظرية، بتهمة القتل في حق والدته، بمقر سكناها بدوار إدحجاج بجماعة أربعاء الساحل بتزنيت.

ورجحت مصادر الجريدة أن يكون خلاف بين الطرفين وراء هذه الجريمة، لم تعرف طبيعته بعد ، خصوصا أن الجاني كان يعيش بأحد مدن شمال المغرب، وحل بمقر أسرته بتزنيت لقضاء فترة عطلة العيد.

ومباشرة بعد وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي و السلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادثة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها انتهى بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت.

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