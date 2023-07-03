أنس الباز يعلن مشاركته في فيلم سينمائي كوري

2023-07-03 / 19:33
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نجلاء مزيان: هبة بريس

روج الفنان المغربي أنس الباز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام لأحدث أعماله السينمائية.

ونشر الباز عبر ذات المنصة صورة له من الفيلم الكوري ”Ransomed” لصاحبه المخرج سيونغ هون، و المرتقب عرضه 2 غشت المقبل بالقاعات السينمائية الكوروية الجنوبية.

و جدير بالذكر أن ”Ransomed”، هو فيلم ملىء بالأكشن و المفاجآت و الإثارة كما انه يسافر بالمشاهدين إلى سنة 1986، فترة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث يتم الاحتفاظ بدبلوماسي كوري رهينة دون أن يترك له أثر،لتتوالى بعدها الأحداث المشوقة.

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