رخصة السياقة المغربية تسمح لحاملها بالسياقة في 20 دولة أجنبية

هبة بريس _ الرباط

من خلال جوابه على سؤال كتابي قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إن المغرب أبرم اتفاقيات الاعتراف المتبادل لرخص السياقة مع 20 دولة أجنبية، من بينها 8 اتفاقيات مبرمة مع دول عربية، و6 اتفاقيات مبرمة مع دول إفريقية، و6 اتفاقيات مبرمة مع دول أوروبية.

وتلقت إكرام الحناوي برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية جوابا من ذات الوزير كشف فيه ، إن استعمال رخص السياقة المغربية في الخارج يتم من خلال استعمال نفس رخصة السياقة خلال مدة محددة حسب بلد الوجهة، أو استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة دولة المهجر تبعا لإتفاقيات الاعتراف المتبادل برخصة السياقة أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.

وأبرز الوزير، في حديثه عن “صعوبات استعمال رخص السياقة ببعض بلدان المهجر”، أنه وبهدف تسهيل تبديل رخص السياقة المغربية بنظيرتها الأجنبية لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، قامت وزارة النقل واللوجيستيك بإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل لرخص السياقة مع 20 دولة.

وأضاف عبد الجليل، أنه وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يتم تمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة ببعض الدول التي تعترف قوانينها ضمنيا برخص السياقة المغربية كفرنسا وكوريا الجنوبية ورومانيا وبولونيا واليابان وهنغاريا من تبديل رخص سياقتهم المغربية برخص سياقة هذه البلدان.

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