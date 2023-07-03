الاتفاق السعودي يتعاقد مع الأسطورة ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، عن تعاقده مع الأسطورة ستيفن جيرارد لتدريب الفريق الأول بداية من الموسم الكروي المُقبل.

ونشر الاتفاق في حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو وتغريدة جاء فيها: “هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق”.

وبعد اعتزاله في 2017 عقب مسيرة طويلة مع ليفربول ولوس أنجلس الأمريكي، أشرف البالغ من العمر “43 عاماً” على تدريب المراحل السنية في ليفربول، ثم قاد فريق رينجرز الأسكتلندي في 2018 إلى 2021.

وتولى جيرارد بعد ذلك تدريب أستون فيلا الإنجليزي في الفترة بين تشرين الثاني 2021 حتى تشرين الأول 2022.

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