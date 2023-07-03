المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يواصل استعداداته لمباراة سويسرا

2023-07-03 / 18:50
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هبة بريس _ و م ع

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، استعداداته للمباراة الودية التي ستجمعه بعد غد الأربعاء 5 يوليوز بالمنتخب السويسري، على أرضية ملعب شوتتزينفسي بمدينة وينتدور بسويسرا.

وتدخل المباراة التي ستجرى في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لنهائيات كأس العالم التي ستجرى اطوارها مناصفة ما بين استراليا ونيوزيلندا.

وأجرت النخبة الوطنية صباح يومه الاثنين حصة تدريبية ركز من خلالها المدرب السيد رينالد بيدروس، على الجانب التكتيكي والتقني.

وفي السياق ذاته، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يوم غد الثلاثاء اخر حصة تدريبية قبل اللقاء الودي الذي سيجمعه بعد غد الأربعاء بالمنتخب السويسري.

وستكون هذه الحصة التدريبية التي ستجرى على أرضية ملعب شوتتزينفسي بمدينة وينتدور بسويسرا، بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى

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