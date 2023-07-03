“مرصد” يطالب بتعميق الأبحاث في قضية “قاضي تطوان” ويستنكر بطئ التحقيقات

2023-07-03 / 18:38
0
هبة بريس _ طنجة

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان – المكتب المركزي – أنه يتابع باهتمام كبير مجريات الأحداث المرتبطة بقضية التلاعبات في الأحكام القضائية التي باتت تعرف مؤخرا ب” فضيحة قاضي تطوان ومن معه” ، بناء على تسجيل يصرح فيه القاضي أنه أصدر أحكاما “تنطوي على محاباة” لصالح أشخاص تمتعوا فيها بالبراءة بعد أن صدرت في حقهم أحكام الإدانة ابتدائيا، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم ذكرها خلال التسجيل.

وأشار المرصد الحقوقي في بلاغ له توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه انه الامر يتعلق بالحكم في قضايا متعددة لفائدة نافذين تتأرجح بين احكام بالبراءة لفائدة تجار المخدرات ومبيضي الاموال، مغتصبي الأطفال، التزوير في وثائق السيارات، وإصدار حكم لصاحب معمل في قضية رفعها ضده عمال يشتغلون في وحدته الصناعية.

وندد المرصد الحقوقي بما اعتبرها “سلوكات تسيء الى مصداقية القضاء بشكل كبير، وتكرس فقدان الثقة في مؤسسة ذات حساسية وأهمية في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون وضمان العدالة…. من جهة ” مشيرا الى ما وصفه ب” أن القضاء بتطوان أصبح ” رهينة ” تجار المخدرات ومبيضي الأموال والفاسدين من منتخبين وغيرهم ممن يتحكمون في قرارته ويعطلون المتابعات “.

وطالب المرصد الحقوقي بضرورة تعميق الأبحاث من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للقانون التنظيمي رقم: 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة رقم: 106.13 في قضية قاضي تطوان وجميع المتورطين معه. فإنه يطالب بضرورة مراجعة شاملة لجسم القضاء بالمنطقة نظرا لحساسيتها حيث يختلط تجارة المخدرات ومبيضي الأموال والفساد بشتى أنواعه.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس جهة الشرق يصادق على نقط أعمال دورة يوليوز

مجلس جهة الشرق يصادق على نقط أعمال دورة يوليوز

2023-07-03 / 20:54
Photo of أردوغان: الاضطرابات في فرنسا سببها “العنصرية والاستعمار”

أردوغان: الاضطرابات في فرنسا سببها “العنصرية والاستعمار”

2023-07-03 / 20:46
Photo of تزنيت : مأساة …شاب ينهي حياة والدته

تزنيت : مأساة …شاب ينهي حياة والدته

2023-07-03 / 20:33
Photo of رخصة السياقة المغربية تسمح لحاملها بالسياقة في 20 دولة أجنبية

رخصة السياقة المغربية تسمح لحاملها بالسياقة في 20 دولة…

2023-07-03 / 19:13
Photo of “سيناتور امريكي” يقترح ضم المغرب للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط

“سيناتور امريكي” يقترح ضم المغرب للعمليات العسكرية في الشرق…

2023-07-03 / 18:19
Photo of مستجدات التأخر في تسليم شواهد المدارس الوطنية للهندسة المعمارية

مستجدات التأخر في تسليم شواهد المدارس الوطنية للهندسة المعمارية

2023-07-03 / 17:26
Photo of السكوري: نسبة إدماج خريجي معاهد التكوين المهني هي الأعلى وطنيا

السكوري: نسبة إدماج خريجي معاهد التكوين المهني هي الأعلى…

2023-07-03 / 17:06
Photo of السكوري: مراقبة العمال الفلاحيين خارج الضيعات لا يدخل ضمن اختصاصاتنا

السكوري: مراقبة العمال الفلاحيين خارج الضيعات لا يدخل ضمن…

2023-07-03 / 17:00
Photo of في زمن التغني بترشيد مياه السقي.. أحواض المياه العادمة بسطات وسؤال المرحلة؟

في زمن التغني بترشيد مياه السقي.. أحواض المياه العادمة…

2023-07-03 / 16:40
Photo of أكادير .. إندلاع حريق غابوي تجهل أسبابه

أكادير .. إندلاع حريق غابوي تجهل أسبابه

2023-07-03 / 16:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق