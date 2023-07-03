بعد التصعيد الإسرائيلي في جنين .. إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

2023-07-03 / 18:26
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هبة بريس _ الرباط

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا، الثلاثاء بالقاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية بما في ذلك التصعيد المستمر منذ فجر يوم الإثنين على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية.

وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية بناء على طلب من فلسطين وبالتنسيق مع عدد من الدول العربية “لبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني” .

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد طالبت في بيان اليوم بتحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية الفلسطينية “عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في جنين ومخيمها”، وحملت “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه”.

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‫2 تعليقات

  1. اجتمع العرب الخونة أكثر من مءات المرات ومااستطافعو فعل شيء قبحهم الله واخزاهم غدا يوم القائمة سنحاسبهم على كل شيء الخونة المنافقون المطبعون الهلكة اخزاهم الله وقبح سعيهم اتفو

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