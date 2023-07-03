السكوري: نسبة إدماج خريجي معاهد التكوين المهني هي الأعلى وطنيا

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن نسبة إدماج خريجي معاهد التكوين المهني هي الأعلى وطنيا مقارنة مع باقي أسلاك التكوين.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “الطالب اللي كيدخل للتكوين المهني كاعما كيخرج عكس اللي كيدخل للجامعات ممكن ينقطع على الدراسة”.

وأضاف الوزير أن أزيد من 69% هي نسبة ادماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل ، مضيفا أن وزارته تعمل على تحسين هذه النسبة عبر عدد من الاجراءات

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