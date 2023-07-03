في زمن التغني بترشيد مياه السقي.. أحواض المياه العادمة بسطات وسؤال المرحلة؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

في زمن التغني بترشيد مياه السقي عبر الاعتماد على تقنيات حديثة، أو من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو العادمة منها، يُطرح سؤال طويل عريض حول مصير الأموال التي صُرفت على عملية انشاء أنابيب وقنوات لسقي الحقول والمزروعات بمحيط محطة معالجة المياه العادمة بجماعة سيدي العايدي بسطات، وهي العملية التي كلفت مبالغ جد هامة قدرتها مصادرنا بحوالي 15 مليار درهم همت اقتناء مجموعة من الأنابيب والمعدات والعدادات وتثبيتها وربطها بقنوات أحواض المياه المعالجة بالمحطة المذكورة تمهيدا لاطلاق مشروع سقوي لصالح الحقول الزراعية المجاورة، إلا أن هذه العملية لم يكتب لها النجاح، وظلت هذه المعدات عرضة للتخريب والسرقة والاتلاف من قبل البعض، مما يطرح السؤال هنا عن الأسباب الرئيسية وراء توقف هذا المشروع الحيوي في ظل أزمة المياه التي تعرفها المنطقة؟

لتسليط الضوء حول هذا الموضوع، ربطت هبة بريس اتصالا هاتفيا برئيس جمعية الخير للسقي بالمياه العادمة ” وردي نجيب”، الذي تأسف كثيرا لتوقف هذا المشروع الذي صرفت عليه الملايين دون أن يحقق الأهداف الذي سطرت من أجله، مشيرا أن جمعيته سبق لها وأن أبرمت شراكة مع العديد من المتدخلين في المجال ” قطاع الفلاحة، التجهيز، الصحة، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء…”، بهدف الاشراف على تنزيل هذا البرنامج التنموي الذي يروم الاستفادة من مياه محطة معالجة المياه العادمة في سقي أنواع محددة من المزروعات، إلا أن ذلك لم يتم وبقيت تلك المعدات والقنوات التي تم اقتناؤها في إطار هذا المشروع عرضة للتخريب والضياع، مطالبا بالتدخل لوضع حد لهذا المشكل المطروح الذي كلف الدولة مبالغ طائلة.

وأضاف ” نجيب وردي”، أن جمعيته لم تقف عند هذا الحد بل وجهت سيلا من المراسلات إلى الجهات الوصية إقليميا ومركزيا دون جدوى، لاسيما وأن مطلب جمعيته كان ينصب على تثبيت مبدأ التصفية الثلاثية الذي يمقتضاه يسمح لكافة الفلاحين سقي مزروعاتهم دون استثناء، بهدف تنويع مداخيلهم الفلاحية والمساهمة في وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وحذر المتحدث من تبعات توقف هذا المشروع، الذي وجد كثيرون الفرصة لسقي منتوجاتهم الفلاحية مباشرة من قنوات الصرف الصحي دون سلكها نحو محطة المعالجة وهو ما يشكل تهديدا خطيرا على صحة المواطنين.

وطالب المتحدث من الجهات المختصة، بعقد اجتماعات عاجلة لتقييم الوضع والبحث عن حلول ناجعة لوقف عمليات السقي العشوائي الجارية الآن، مع تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لإعادة هيكلة المشروع وصيانة ما تم تخريبه.

ويذكر، أن محطة معالجة المياه العادمة التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية والتي توجد بقلب العديد من التجمعات السكنية بجماعة سيدي العايدي، تتحول مع موجة حر إلى منطلق للحشرات المزعجة من ناموس وباعوض مخلفة حالات حكّ وانتفاخ بمختلف أنحاء الجسم خاصة في صفوف الاطفال الرضع، محولة هدوء المنطقة إلى جحيم لايطاق، ناهيك عن تسرب المياه العادمة إلى الفرشة المائية والتي تهدد مابقي من المياه الجوفية.

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