أكادير .. إندلاع حريق غابوي تجهل أسبابه
ع اللطيف بركة : هبة بريس
إندلع حريق، بعد زوال اليوم الاثنين 3 يوليوز الجاري، بغابة أمسكرود ضواحي مدينة أكادير.
الحريق تجهل أسبابه، رغم عدم ملائمة المناخ، خلف خسائر بأشجار الاركان، فيما لازالت فرق الاطفاء تتوجه إلى مكان إندلاعه، خوفا من إنتشاره غربا بسبب هبوب رياح .
ومن المعلوم أن غابة أمسكرود سبق وأن شهدت حرائق مهولة في السنوات الاخيرة، خلفت عدة خسائر في الموارد الغابوية .
الحادث يأتي بعد أيام قليلة من النشرة الإنذارية للوكالة الوطنية للمياه والغابات حذرت خلالها من مخاطر “متوسطة” إلى “شديدة” لحرائق الغابات، والتي قد تشهدها عدة أقاليم بالمملكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ورغم أن منطقة أمسكرود لم تشهد حرارة مرتفعة اليوم، مما يزيد الشكوك حول إندلاع الحريق، في انتظار فتح تحقيق من السلطات الأمنية .
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12 تعليقات
بكل صراحة هناك بعض العقول التافهة يرمون السجائر والزجاج في الغابة مما يسببون ذالك في اندلاع حريق في الغابة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اسباب واضحة كوضوح الشمس انه التهور بعض الشباب في رمي الزجاج المشروبات داخل الغابة والسجائر.
يجب الحيطة والحذر من رمي السجائر في الغابة والزجاج لأنه عندما ينعكس مع أشعة الشمس يسبب في اندلاع حريق داخل الغابة ..
لطفك بنا يآرب من حر جهنم .
إنه فصل الصيف ويعرف بارتفاع درجة الحرارة مما تسبب في حرائق الغابات بالمغرب ولاسيما في المناطق التي تسيطر عليها موجة الحر.
جل العالم يعرف كوارت الحرائق الغابوية ومن بينها المغرب واسبانيا وايطاليا وفرنسا وغيرها من الدول لهذا يجب الحيطة والحذر من هذه الحرائق.
ربما تزامنت هذا الحريق مع موجة الحر مما تسبب في الحريق.
يجب وضع حراسة مشددة في الغايات من أجل حمايتها من الحرائق.
نحن نعرف جيدة تقلبات المناخية وذالك بالرياح القوية مع موجة الحر تسبب في اندلاع حريق داخل الغابة والسبب راجع إلى رمي السجائر..
الغابة نعمة عظيمة يجب الاحفاظ عليها وعدم رمي السجائر والزجاج ، فهي تلطف الجو ومنها نستخرج الخشب فارجوكم حافظوا عليها ..
مزيد من الحذر على جوانب الطرقات
اشجار الاركان! حذار من حقد الكراغلة على هاته الشجرة المغربية والله يجب حراسة الغابات ليل نهار لان الكابرانات يتحينون الفرصة لاحراق الغابات لانهم لم يفلحوا في اشعال الفتنة في هذا البلد الامين! يجب على المخابرات ان تتبع السياح كيفما كان اصلهم وخاصة حينما يذهبون الى الغابات!