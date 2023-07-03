أكادير .. إندلاع حريق غابوي تجهل أسبابه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إندلع حريق، بعد زوال اليوم الاثنين 3 يوليوز الجاري، بغابة أمسكرود ضواحي مدينة أكادير.

الحريق تجهل أسبابه، رغم عدم ملائمة المناخ، خلف خسائر بأشجار الاركان، فيما لازالت فرق الاطفاء تتوجه إلى مكان إندلاعه، خوفا من إنتشاره غربا بسبب هبوب رياح .

ومن المعلوم أن غابة أمسكرود سبق وأن شهدت حرائق مهولة في السنوات الاخيرة، خلفت عدة خسائر في الموارد الغابوية .

الحادث يأتي بعد أيام قليلة من النشرة الإنذارية للوكالة الوطنية للمياه والغابات حذرت خلالها من مخاطر “متوسطة” إلى “شديدة” لحرائق الغابات، والتي قد تشهدها عدة أقاليم بالمملكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ورغم أن منطقة أمسكرود لم تشهد حرارة مرتفعة اليوم، مما يزيد الشكوك حول إندلاع الحريق، في انتظار فتح تحقيق من السلطات الأمنية .

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