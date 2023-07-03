مستجدات التأخر في تسليم شواهد المدارس الوطنية للهندسة المعمارية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة جوابها على سؤال كتابي وجهته فريدة خنيتي النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بخصوص التأخر في تسليم الشواهد لخريجي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس.

و جاء في جواب الوزارة المتعلق بالسؤال الكتابي حول التأخر في تسليم الشواهد لخريجي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس، أن الوزارة قد اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بمدارس الهندسة المعمارية التابعة لها في إطار تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، و الذي ينص على ضرورة العمل على تمكين الشباب المغاربة من سبل امتلاك الكفاءات العالية وتحسين أفاق اندماجهم في سوق الشغل.

و أضافت الوزارة أنها قد عملت على تعزيز عرضها في مجال التكوين في ميادين الهندسة المعمارية والتعمير عبر دعمها وتعزيز العرض البيداغوجي بها، حيث تم على سبيل المثال تعزیز عرض الوزارة في مجال تكوين المهندسين المعماريين بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية أخرى بكل من وجدة وتطوان وفاس ومراكش وأكادير، كما تم العمل على بلورة مشاريع خاصة من أجل بناء وتشييد مقرات لها.

كما تم تعزيز الرأسمال البشري لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع من خلال تعزيز الطاقم الإداري والبيداغوجي للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية بأطر وأساتذة للتعليم العالي مساعدين من خلال تنظيم مباريات جهوية للتوظيف وكذا العمل على برمجة تكوينات مستمرة لفائدة المسؤولين الإداريين التابعين لها.

و تم أيضا وفق الوزارة مواصلة تعزيز الأطقم البيداغوجية في التخصصات المطلوبة عبر التعاقد مع أساتذة ومختصين عرضيين بمختلف المستويات الدراسية، فضلا على مواكبة هيكلة المدارس عبر تتبع عملية إعداد النصوص التنظيمية والصبر على موائمتها لمختلف المستجدات قصد عرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قصد المصادقة (دفاتر الضوابط البيداغوجية).

و عملت الوزارة كذلك على الرفع التدريجي من الطاقة الاستيعابية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية، مع تنزيل مقتضيات المخطط المديري للاتمركز الإداري من خلال تنظيم مباريات جهوية الولوج للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2021.

كما تم دعم البحث العلمي وتثمين المكتسبات عبر مواكبة مراكز دراسات الدكتوراه في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير وكدا التهيئة والتعمير والحقول المرتبطة بها والمشاركة في طلبات مشاريع البحث العلمي حيث تم سنتي 2022-2021 تقديم اطروحات البحث لنيل شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية التابعة لمركز الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، وتعتبر هذه الأطروحات هي الأولى في ميدان الهندسة المعمارية بالمغرب.

أما فيما يخص تسليم الشواهد للخريجين، فقد عمدت إدارة كل المدارس الوطنية للهندسة المعمارية على تسليم كل الطلبة الخريجين في مرحلة أولى شواهد النجاح، ثم في مرحلة ثانية الدبلومات، بحيث تم تجاوز كل تأخير في هذا الشأن.

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