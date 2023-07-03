برشلونة: جث.ة شاب مغربي في شقة سكنية تستنفر السلطات الأمنية
علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن شابا مغربيا يبلغ من العمر 21 سنة وينحدر من مدينة القصر الكبير عثر عليه جثة هامدة في الشقة التي كان يسكنها قيد حياته.
الشاب المغربي “م.و” الذي يرجح أن يكون سبب وفاته جريمة قتل _ حسب العائلة _ كان يستعد للسفر إلى الوطن لعقد قرانه مع فتاة تقطن ببرشلونة، غير أن الأقدار شاءت غير ذلك ليتحول حلم الزواج إلى مأساة حقيقية هزت أركان العائلة الكبيرة في مدينة القصر الكبير.
وفيما لم يتسنى للموقع معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة هل هي جريمة أم إنتحار أم موت طبيعية ، باعتبار أن الجهة التي تباشر التحقيقات ما تزال تسابق الزمن لفك خيوط هذا الحادث المؤلم الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، تبقى الإحتمالات كلها واردة في ظل شهادات جيران الهالك الذين أكدوا أنهم سمعوا صراخا وضجيجا يفترض أن نزاعا حصل بين الضحية وثلاثة آخرين كانوا معه داخل الشقة في وقت متأخر من الليل، إضافة إلى جزئيات أخرى ستكشف التحقيقات المنجزة حول القضية أنها حقيقية أم مجرد إشاعات ويتعلق الأمر بكسر في النافذة والعثور على ورقة كتب عليها عبارة ” اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد” بجانب الضحية، الأمر الذي زاد من الشكوك لدى هيئة القضاء التي أمرت بإخضاع الجثة للتشريح الطبي وتعميق البحث أكثر في القضية.
القنصلية العامة ل”برشلونة” بدورها دخلت على الخط بعد إخبارها بالواقعة من طرف الشرطة الإسبانية في وقت لم تجد أرقاما هاتفية للتواصل مع ذوي الهالك لإستصدار تراخيص نقل الجثمان إلى مسقط رأسه وطبعا بعد إستكمال التحقيقات الأمنية والقضائية من طرف الأجهزة الإسبانية، حيث تمكنت “هبة بريس” من مد القنصلية العامة المذكورة بأرقام هواتف العائلة المباشرة للضحية قصد التعزية وتقديم الخدمات المطلوبة في مثل هذه الحالات.
10 تعليقات
ربما كانوا يشربون الخمر مما تسبب في قتل هذا الشاب الذي ذهب ضحية .
من قتل نفس بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ، لهذا يجب على السلطات القضائية ان تجري عملية البحث الدقيق للوصول إلى مدبر هذه الجريمة البشعة في حق هذآ المواطن المغربي وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد المواطن المغربي إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما يكون انتقام من أصدقائه الذين كانوا معه في الشقة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب على الشرطة العلمية أن تأخذ بصمات الاشخاص الذين كانوا معه في الشقة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبتهم .
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
الاجرام يقتل الأبرياء الذين لاذنب لهم إنها جريمة شنعاء يجب معاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة وتأدية ثمن افعالهم الدنيئة.
بالله عليكم يقتلون الإنسان الذي كرمه الله بغير حق اللهم هذآ منكر في حق هذا المواطن المغربي الشاب ، لهذا يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة ومدبرها ولكم واسع النظر في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي ببرشلونة.
قبل أي إجراءات قانونية من أجل نقل الجثة إلى مسقط راسه يجب استكمال التحقيقات الأمنية والقضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة ، ونطالب بالحكم المستحق.