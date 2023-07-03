جهة سوس ماسة: المصادقة بالاجماع على برنامج التنمية الجهوية

2023-07-03 / 15:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

صادق مجلس جهة سوس ماسة، اليوم الاثنين، على برنامج التنمية الجهوية 2027/2022 خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2023، والذي يهدف إلى جعل جهة سوس ماسة ذات ريادة اقتصادية وتحقق تنمية اجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية، كما توظف حكامة مبنية على الابتكار والفعالية.

ويتضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة سبعة محاور تؤطر 23 ملفا للعمل، وتخص بالتحديد البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي ودعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وانعاش التشغيل والتهيئة المجالية والتنمية البيئية والتنمية الاجتماعية وترسيخ اللغة والهوية الأمازيغية، إضافة إلى اعتماد آليات وأدوات حكامة جهوية مبتكرة.

ويهدف برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة من الناحية المالية لاستثمار 37.7 مليار درهم خلال الولاية الانتدابية لمجلس الجهة الحالي، مقسمة إلى 65 مشروعا موزع على المحاور السبعة سالفة الذكر.

وأكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة خلال حديثه في أشغال دورة يوليوز، أن طموح المجلس أكبر مما هو متضمن في برنامج التنمية الجهوية، خصوصا أنهم يضعون نصب أعينهم الإرادة الملكية السامية لجعل جهة سوس ماسة وسطا حقيقيا للمملكة وقطبا اقتصاديا بامتياز.

وأضاف رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن التنزيل السليم لهذا البرنامج وتنفيذ محاوره السبعة، سيتطلب جهدا كبيرا، بالنظر للإكراهات المالية والإدارية، ما يحتم ابتكار بدائل وأدوات حديثة في التعامل.

ومن بين المشاريع الهامة التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية، نجد مشروع إحداث محطة لتحلية مياه البحر بتيزنيت وانشاء طريق سيار لنقل المياه من محطة اشتوكة إلى أولاد تايمة وتشييد سدود صغيرة وتلية بمختلف مناطق الجهة وتوسيع مطار المسيرة وتأهيل مناء أكادير وإعادة تهيئة المحطة الطرقية، إضافة إلى إحداث وتطوير المناطق الصناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية بمختلف أقاليم الجهة.

هذا وقد تمت بلورة هذا البرنامج عبر منهجية مرت عبر ثلاث مراحل أساسية، تتلخص في مرحلة تقييم تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2016-2021 ومرحلة ثانية خصصت لتحديد إمكانيات ومؤهلات الجهة وتشخيص حاجياتها، فيما تم خلال المرحلة الثالثة والأخيرة بلورة التوجهات الكبرى المؤطرة لبرنامج التنمية 2022-2027 وتحديد الأولويات.

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