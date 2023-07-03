4 مغاربة ضمن التشكيل المثالي لأمم إفريقيا والشرعي أفضل مدرب

2023-07-03 / 14:30
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هبة بريس

شكل لاعبو المغرب ومالي ومصر عناصر التشكيلة المثالية في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، التي جاءت وفق خطة تكتيكية هجومية 3-4-3.

وتم اختيار حارس المنتخب المصري، حمزة حسين، أفضل حارس مرمى في دور المجموعات، بعد حفاظه على نظافة شباكه خلال 3 مباريات.

وشكل خط الدفاع، كل من المغربي، مهدي بوكامير، مدافع شارلروا البلجيكي، رفقة المصري، حسام عبد السلام، مدافع الزمالك المصري، إلى جانب المالي، إبراهيم سيسي، الذي يعتبر لؤلؤة نادي شالك 04 الألماني.

وضمن المالي، شكينا دومبيا، مكان له في وسط ميدان التشكيلة المثالية، بعد تسجيله هدفين لحد الآن، ورافقه مواطنه، فودي دوكوري، بعد تألقه هو الآخر في دور المجموعات، كما شكل خط الوسط كل من المغربي، إسماعيل صيباري، وإبراهيم محمد، من المنتخب المصري، اللذان يشغلان وسط الميدان الهجومي.

وتجدر الإشارة إلى أن قائد المنتخب المصري، إبراهيم محمد، تم اختياره أفضل لاعب في دور المجموعات خلال المنافسة.

ويشكل الثلاثي الهجومي، المصري أسامة فيصل عبد الهادي والمغربيان يانيس البغراوي وعبد الصمد الزلزولي، الخط الأمامي للتشكيل المثالي، حيث يعتبر مهاجم “أسود الاطلس”، الزلزولي، هداف دور المجموعات بـ 3 أهداف، رفقة الغاني، إيمانويل يبوه.

وتم اختيار، مدرب منتخب المغرب لأقل من 23 سنة، عصام الشرعي، أفضل مدرب لحد الآن في المنافسة، بعد تمكنه من قيادة أشباله إلى نصف النهائي من دون خطأ لحد الآن، وبالعلامة الكاملة.

وسيواجه المنتخب المغربي، في مباراة نصف النهاية بالرباط، منتخب مالي، يوم غد الثلاثاء، فيما سيلاقي منتخب مصر نظيره منتخب غينيا بطنجة.

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