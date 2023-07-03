هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2023-07-03 / 13:03
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة المنجزات المحققة في المجال السياحي وخارطة الطريق 2023-2026.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما أشار إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

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تعليق واحد

  1. بالاحرى قول هذا ما سيتدارسه أعضاء العصابة ، لدراسة سبل النهب والسرقة ، لو كنتم صحافة مواطنة ،لفهمتم ان الحكومات المغربية لم ولن يعترف بها أي مواطن ، اخرجوا الى الشارع وسألو الناس وحتى الاطفال ،ستسمعون الواقع ، الله يعز صفحة الفيسبوك الفرشة Lfercha ،الذي فجر وسيفجر اختلاسات عضمى ، حيث صارت كل جهة عبارة عن دولة للعصابة
    ولم يأخذوا العبرة بعد ، الشعب يوم سيقف وقتها سيحرق الاخضر واليابس

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