كوهين: إسرائيل ستقرر بشأن اعترافها بمغربية الصحراء في منتدى النقب

هبة بريس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين إن إسرائيل ستقرر بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء أثناء استضافة الرباط لمنتدى النقب الذي تأجل أكثر من مرة.

وقال كوهين “نعمل حاليا على هذه القضية وخطتنا هي اتخاذ قرارنا النهائي في منتدى النقب”، مضيفا أنه من المتوقع أن تستضيف المغرب المنتدى في سبتمبر أو أكتوبر.

هذا وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، قد أكد على وجود مشاورات جدية داخل الحكومة الإسرائيلية بخصوص مغربية الصحراء، مبرزا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعلن عن قراره خلال الأشهر المقبلة.

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