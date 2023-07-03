المجلس العلمي للصخيرات-تمارة يستنكر ادعاء شخص بأن “إحراق المصحف أمر لا يستدعي التنديد”
عبر المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات- تمارة عن استنكاره “لما نشره شخص ينتسب للمغرب من القول المنكر بأن إحراق المصحف الشريف الذي ارتُكب في دولة أجنبية أمر لا يستدعي التنديد وليس جريمة مادام لم يقترن بقتل”.
وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الإثنين، أنه “أمام هذه الدناءة الفكرية، يتوجه هذا المجلس إلى عموم الناس من ذوي الفهم السليم والضمير السوي المتشبع بشعور الغيرة الروحية على حرمة كتاب الله ليشاركهم الاستنكار لهذه الجراءة، ويطمئنهم بأن مثل هذا الادعاء الشنيع يصادم السياسة الوطنية التي استنكرت ما وقع من إحراق المصحف في بلد أجنبي”.
وأضاف المجلس أن “هذا الادعاء يصادم السياسة الدولية المُجمعة على أن سبل السلام تفرض احترام مقدسات الأديان”. كما يصادم العقل “إذ لا عقل يرى مصلحة في الإساءة إلى فرد واحد فما بالك بالإساءة إلى ملايين الناس”.
وسجل أن الأمر يتعلق بـ”تصريح بالعداوة للأمة المغربية المتعلقة قلوبها بالقرآن الكريم”، مؤكدا أن “مثل هذا الهراء الغير مسؤول يغذي الكراهية ويشجع على العنف والإرهاب”.
وخلص المجلس العلمي المحلي للصخيرات-تمارة إلى أن “ما أقدم عليه هذا الشخص سعي خاسر إلى الشهرة من غير بابها، إلا بالنسبة لمن باع نفسه للشيطان”، معتبرا أن ” كل من وصله مثل هذا البهتان من أهل بلدنا، فما عليه إلا أن يقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى: ” فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون”، صدق الله العظيم.
3 تعليقات
الاستنكار عفا عنه الزمان لم يعد مقبولا ولا مجديا يجب التحقيق مع هذا الذي يدعى ان حرق الصحف ليس جريمة انا اقول هذا الرجل الذى قال هذا الكلام يعد مجرما يجب معاقبته لحتى لايتجرؤ امثال هؤلاء على التنقيص من قدر كلام الله نعم هكذا يجب الرد اما مجرد الاستنكار فلا والف لا
يبدو أن المناضل اخطأ الهدف ،استفزاز مشاعر الإنسان العرقية او الدينية اواللغوية اعتداء على حقوق الانسان ٠ربما هكدا ستفهم اسي منجب
الترخيص بحرق المصحف ، وحراسة وحماية الفاعل …أشنع وأفضع من الحرق [ وهذا هو الأمر الجديد الذي ينبغي استنكاره والتصدي له ] .
أما الخائضون في الماء العكر ، والحالمون بالشهرة ….فالإعرض عنهم هو السبيل ٍ { وأعرض عن الجاهلين } … { …وإذا خاطبهم الجاهلون ، قالوا : سلا ما }