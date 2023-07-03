حصدت 700 ألف يورو.. حملة تبرعات لقات.ل نائل تثير غضبا

هبة بريس - وكالات

أثارت حملة لجمع التبرعات لفائدة الشرطي الذي أدى إلى مقتل الشاب نائل في فرنسا، غضبا عارما في المواقع الاجتماعية.

وقتل الشاب الجزائري الأصل نائل (17 عاما) برصاص شرطي أطلق عليه النار من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة.

وقبل 3 أيام، أطلق السياسي الفرنسي السابق، جون ميسيحة، حملة على موقع “gofundme” الشهير، قائلا إنها تهدف إلى دعم عائلة شرطي نانتير، “فلوريان إم.”.

وأضاف: “فلوريان قام بعمله وهو يدفع الآن ثمنا باهظا.. لندعمه بشكل كبير وندعم تطبيق القانون”.

وحصدت الحملة أكثر من 700 ألف يورو في أقل من 3 أيام، حيث ساهم فيها أكثر من 34 ألف شخص.

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