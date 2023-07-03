الفنانة غادة عبد الرازق تعلن انفصالها عن زوجها رقم 12

2023-07-03 / 10:54
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق انفصالها رسمياً عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام ثلاث سنوات، حيث أعلنا زواجهما عام 2020، مؤكدة أنهما سيظلان صديقين.

وقالت غادة في تصريحات لها: “الطلاق حدث بالفعل.. وربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله”.

وكان متابعو غادة عبد الرازق على “إنستغرام” قد فوجئوا بحذفها جميع الصور التي جمعتها بهيثم زنيتا عبر حسابها الخاص، كما ألغى كل منهما متابعة الآخر.

وهو ما أثار جدلاً حول انفصالها عن زوجها لتنتشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع غادة لحسم الأمر وإعلان الانفصال رسمياً.

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‫2 تعليقات

  1. تروجون للبغاء؟؟ تروجون لبنات الهوى ؟ صحافة السحت ، صحافة اللوطيين، شعب المغربي الحر لن تخدعوه باخباركم يا صحافة المرقة

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