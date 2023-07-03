البابا فرنسيس: السماح بحرق المصحف أمر مرفوض ومدان

هبة بريس - وكالات

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لصحيفة الاتحاد الإماراتية، إن السماح بحرق المصحف أمر “مرفوض ومدان”.

كما عبر البابا فرنسيس في تصريحاته، التي نشرتها الصحيفة اليوم الاثنين، عن غضبه الشديد من تصرفات مثل حرق المصحف.

وقال البابا فرنسيس “أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يحترم احتراما للمؤمنين به، ولا يجب أبدا عدم استغلال حرية التعبير ذريعة لاحتقار الآخرين والسماح بهذا مرفوض ومدان”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0