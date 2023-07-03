روسيا تعلن إحباط محاولة اغت.يال حاكم القرم

2023-07-03 / 10:16
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هبة بريس - وكالات

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، “إحباط محاولة اغتيال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف”.

وقال الأمن في بيان إنه “أفشل محاولة عميل متعاون مع أوكرانيا كان يعد لتفخيخ سيارة رئيس جمهورية القرم”.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم سنة 2014 واعتبرتها جزءا من الاتحاد الروسي، في خطوة ندد بها الغرب، ولم تحظ باعتراف دولي.

وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي أن المخطِّط مواطن روسي يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: “لقد خططوا لتفجير سيارته بمساعدة عميل يحمل الجنسية الروسية تم تجنيده”.

وأضاف البيان: “تم إفشال محاولة لاغتيال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، كانت تخطط لها المخابرات الأوكرانية. والعميل كان قد أكمل دورة تدريبية في الاستخبارات الأوكرانية للقيام بأنشطة تخريبية وزرع ألغام”.

وتابع جهاز الأمن الفيدرالي: “في يونيو من هذا العام، وصل العميل إلى شبه جزيرة القرم، وبدأ التحضير للهجوم الإرهابي، وخطط لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم اعتقاله أثناء إخراج القنبلة من المكان الذي خبأها فيه، وكانت ستستهدف موكب أكسيونوف، حيث أراد وضعها عند مرور الموكب”.

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