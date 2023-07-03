احتجاجات فرنسا.. وفاة رجل إطفاء وإيقاف 157 شخصا

2023-07-03 / 10:02
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هبة بريس - وكالات

توفي رجل إطفاء عمره 24 عاما أثناء إخماده حرائق السيارات في ضاحية باريس الشمالية سان دوني.

و أعلنت وزارة الداخلية توقيف 157 شخصا على خلفية أعمال الشغب خلال ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات، في انخفاض عن أعداد الموقوفين في الليالي السابقة.

يأتي هذا إثر الاضطرابات التي تشهدها فرنسا على خلفية مقتل القاصر نائل الثلاثاء الماضي برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري.

كما نادى رؤساء البلديات السكان للتجمع أمام مقارها ظهر الإثنين تنديدا بالاعتداء على منزل رئيس بلدية لا ليه روز صباح الأحد من قبل مجهولين.

من جانبه، سيستقبل ماكرون، اليوم الإثنين “أكثر من 220 رئيس بلدية تضررت” جراء أعمال التخريب.

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‫10 تعليقات

  1. احتجاجات تتكون مسيرة سلمية لطلب محاكمة الجاني و لاكين مع الاسف هدلااحتجاجات الهماجية بهد العنف و سرقات و ادرام النار في ممتلكات الغير و حذاري ثم حذاري بهده الفعال كل الاروبين سيكرهون كل من هو مهاجر عربي او افرقي و يساعيد اليمين المتطرف في الصعود للحكم في اوروبا .

  6. نتمنى ان تتدخل الحكومة لتجد حلا لما يقع حاليا من فوضى وتخريب للممتلكات العامة..

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